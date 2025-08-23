Milan-Cremonese, i rossoneri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite all'esordio in Serie A
Ci siamo, oggi è il giorno dell'esordio del Milan in questo nuovo campionato 2025/2026. Questa sera i ragazzi di mister Massimiliano Allegri affronteranno la neopromossa Cremonese, alle 20.45 in un San Siro nuovamente sold out. Tra le fila del Milan ci sarà il tanto atteso esordio di Luka Modric, mentre la Cremonese schiererà con ogni probabilità gli ex milanisti Bondo e Terracciano.
NUMERI PRE PARTITA
Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite all'esordio stagionale in Serie A - l'unico pareggio è il 2-2 col Torino nella scorsa stagione - mentre la Cremonese ha sempre perso la giornata inaugurale nella massima serie, peraltro giocando sempre in trasferta (otto volte in otto partecipazioni).
Nella scorsa stagione il Milan è stata la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in Serie A (22), mentre in B la Cremonese è stata la terza (14, dietro alle 17 di Spezia e Catanzaro). Nel 2024/25 i rossoneri hanno segnato in area il 95% delle proprie reti, mentre i grigiorossi sono stati la squadra a tentare il maggior numero di tiri in Serie B.
