Olivero: "Loftus-Cheek piace molto ad Allegri proprio perché ha caratteristiche uniche nella rosa"
Giovanni Battista Olivero, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su un possibile giocatore chiave del Milan: "Il Milan riparte da Allegri, dalla possibilità di difendere a tre o a quattro, ma da un centrocampo sicuramente a tre. Nel reparto ci sono alcuni giocatori di grande qualità e buon palleggio ma poco fisico (Modric, Ricci, Jashari). Uno tra Fofana e Loftus-Cheek dovrebbe giocare sempre o quasi e l’inglese piace molto ad Allegri proprio perché ha caratteristiche uniche nella rosa. Loftus-Cheek ha una fisicità dirompente, è un centrocampista box-to-box, sa inserirsi in area. L’incognita è legata alle sue condizioni fisiche e alla tendenza all’infortunio. In due stagioni con la maglia rossonera ha saltato 37 partite per problemi fisici. Ma se sta bene...".
LE PAROLE DI ALLEGRI
È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:
Parlando sempre di formazione, vedremo un Milan giocare a 3 lì davanti
"Lo abbiamo sempre fatto, Rafa sta giocando davanti e si è visto anche con Saelemaekers con Pulisic, quindi abbiamo già fatto questa cosa. Ha giocato anche Santi (Gimenez) e abbiamo pure Chukwueze, c'è grande spirito".
Sul centrocampo
"Oggi deciderò se far giocare Modric titolare o no. Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo".
