Criscitiello: "Theo e Leao sono arrivati a fine corsa"

Al di là dei discorsi sul club e dirigenza, molte delle polemiche ruotate intorno al Milan nell'arco di questa stagione hanno investito quelli che da tutti erano considerati i leader tecnici della squadra e che in molti avrebbero voluto vedere come trascinatori emotivi: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. In un video sul suo canale YouTube, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di tutti e tre i calciatori, esprimendosi negativamente su due di loro in un'ottica futura in ambito rossonero.

Le parole di Michele Criscitiello: "Theo Hernandez e Leao, probabilmente, sono arrivati a fine corsa. Theo è anche indisponente, Leao invece a volte ti da fastidio perché sai che potrebbe darti il 110% e ti dà il 60%. Mentre Maignan, nonostante i suoi errori, non è più Magic Mike come la prima stagione, però rimane comunque un portiere che ti dà delle rassicurazioni importanti e allo stesso tempo non è un che dà, tra virgolette, fastidio allo spogliatoio, l’anima e il cuore ce li mette sempre".