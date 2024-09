Cuenca, notte da sogno! Esordio in Nazionale maggiore e Brasile sconfitto

Una notte da sogno per il Paraguay e per il rossonero Hugo Cuenca. Nella gara di Qualificazione al Mondiale 2026, la nazionale albirroja ha avuto la meglio sul Brasile, vincendo per 1-0 grazie al gol di Diego Gomez. Un successo importante non solo per il prestigio ma anche e soprattutto per la classifica: i paraguaiani ora salgono a quota 9 punti e occupano il settimo posto, quello che garantirebbe l'accesso allo spareggio. Ma la classifica è cortissima, lo stesso Brasile ha un solo punto in più e si torva in quinta posizione.

La notte è stata da sogno, dicevamo, anche per Hugo Cuenca. Il classe 2005 del Milan Futuro era già al settimo cielo per la prima convocazione in Nazionale maggiore e avrà festeggiato ancora di più quando il CT Gustavo Alfaro lo ha mandato in campo al minuto 86, nelle fasi finali della partita molto concitate. Un grande traguardo per il giovane calciatore del Diavolo.