Da sempre rossonero: Capitan Calabria verso la presenza numero 200 in rossonero

Tutti i veri appassionati di calcio, almeno una volta nella vita, hanno sognato di scendere in campo con i colori della propria squadra del cuore. Magari durante una notte di Champions League, in uno degli stadi più belli del mondo. Probabilmente è stato così anche per Davide, lombardo e da sempre tifoso rossonero, che da piccolo si faceva accompagnare dai genitori a San Siro per seguire le partite del Milan.

Il suo sogno ha cominciato a prendere forma ad appena 11 anni, quando è arrivata la chiamata della sua squadra. E per i colori rossoneri ha dovuto fare grandi sacrifici, lasciando casa anzitempo e rinunciando alla vicinanza degli affetti.

Davide all’inizio voleva mollare, troppo complicata come vita per un ragazzo così giovane, ma ha tenuto duro e ne è valsa la pena. Il 30 maggio 2015, a Bergamo contro l’Atalanta, a mandarlo in campo appena maggiorenne è stato Inzaghi. Proprio Super Pippo, che lui da bambino guardava in Tv collezionare in rossonero Scudetti e Coppe dei Campioni. E’ l’esordio con la prima squadra del Milan, Davide è diventato Calabria.

Passato un anno tra i grandi, la sua maglia rossonera è già pronta ad accogliere una medaglia d’oro: la Supercoppa Italiana di Doha del 2016 è il primo trofeo da professionista.

Partita dopo partita il livello sale, e con la sua attenzione difensiva unita a qualche sgaloppata all’attacco diventa un titolare della squadra - dal 2017/18, ha sempre collezionato almeno 20 presenze per stagione, ed in quella attuale, nonostante gli infortuni, è già a quota 15.

Nella permanenza rossonera ha avuto alti e bassi, un po’ come il suo Milan. Calabria ha vissuto in prima persona i drammi recenti della storia rossonera: era in panchina al gol del portiere Brignoli a tempo scaduto, c’era durante la disastrosa gestione Giampaolo ed anche nel 5-0 di Bergamo dello scorso dicembre 2019. Ed insieme al Diavolo, si è anche preso qualche rivincita: ha avuto un ruolo da copertina nella risalita del post lockdown – viene in mente la partita contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, quando si è dovuto inventare centrocampista, andando pure a segno – ed ha contribuito al ritorno del Diavolo in Champions League.

Il 15 settembre 2021, contro il Liverpool, è arrivata la prima volta da protagonista in una grande notte europea. Nella splendida cornice di Anfield, si è stretto la fascia da capitano al braccio e, con la musichetta della Champions in sottofondo, ha chiuso gli occhi e, solo per un istante, è tornato ad essere il piccolo Davide che tifava il Milan insieme ai suoi genitori, sognando momenti come questi.

A maggio, poi, ha avuto forse la gioia più grande, laureandosi Campione d’Italia. E con lo Scudetto sul petto, complice la partenza di Romagnoli, nella stagione attuale è stato eletto capitano in pianta stabile. Calabria è diventato Capitan Calabria.

Dopo una partenza senza particolari acuti ma non certo negativa, il mese di gennaio del Milan è stato da horror. Il capitano, in lacrime dopo lo 0-3 con l’Inter, avverte in prima persona il momento difficile, ed insieme al resto della squadra gli spetta il non facile compito di risollevare le sorti della causa rossonera.

C’è bisogno di una dimostrazione importante già domenica contro il Sassuolo a San Siro. Se, come pare, sarà della partita, Calabria raggiungerà la 200esima presenza con il Milan. Farà di tutto per soddisfare i suoi tifosi, che saranno pronti ad alzarsi in piedi e celebrarlo.

“O capitano, mio capitano!”.

di Giovanni Picchi.