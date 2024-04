Damascelli su Il Giornale: "Juventus e Milan sono il riassunto della qualità della nostra Serie A. Allegri e Pioli due anatre zoppe"

vedi letture

"Juventus e Milan sono il riassunto della qualità della nostra Serie A". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta così la partita andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium: "Roba modesta, squadre in folle, gioco scontato, i cosiddetti fuoriclasse, alla voce Vlahovic e Leao, non hanno mai visto la luce.

Il serbo è stato sostituito, il portoghese è rimasto in campo, nel senso vero del termine, però prevedo che si proseguirà nella narrazione del loro valore di mercato, stramilioni per due giovani che sono premesse più che promesse. Di certo il punto non guasta la settimana milanista mentre la Juventus segue nella propria apatia disarmante dinanzi alla quale Allegri reagisce con scelte ondivaghe che non si realizzano mai prima dell'ora di gioco, chiedo scusa per il sostantivo inappropriato.

Il livornese e il suo collega Pioli sono due anatre zoppe, non rappresentano più le squadre relative, sono agli ultimi fuochi anche se l'uscita eventuale di Allegri avrà per il club di John Elkann un costo folle di quasi venti milioni".