Damiani: "Farioli al Milan? Sarebbe una bella scelta"

Uno dei nomi che viene accostato alla panchina del Milan per prendere il posto di Stefano Pioli, la cui strada si dividerà da quella del Diavolo al termine di questa stagione, è quello di Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza. Dopo essere stato nello staff di De Zerbi, ha le sue prime esperienze in panchina in Turchio, prima di sbarcare in Francia.

Per parlare del possibile arrivo di Farioli in rossonero, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l’operatore di mercato Oscar Damiani, grande conoscitore del tecnico francese. Queste le sue parole: "Ho visto tante volte giocare il Nizza. Farioli sarebbe una bella scelta. Pioli ha comunque fatto bene".