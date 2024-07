Damiani: "Morata ha tanta classe, al contrario di Lukaku”

Intervistato dai colleghi di TMW, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato di Milan e dei movimenti che la dirigenza rossonera starebbe compiendo quest'estate, soffermandosi sull'affare Alvaro Morata ma anche sull'importante, e per nulla scontato, rinnovo di Francesco Camarda. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan ha puntato su Morata. Il Napoli vuole chiudere per Lukaku.

“L’usato sicuro. Però sicuro, l’usato, non lo è sempre. Lukaku ha molto temperamento e puoi sempre puntare su di lui. Morata ha tanta classe, al contrario di Lukaku”.

Il colpo di questo mercato?

“Conte è una garanzia assoluta, è un grandissimo allenatore. Lo dimostrano le sue vittorie. Mi sembra che De Laurentiis abbia fatto un grande colpo. Per il resto bravo il Milan ad aver blindato Camarda. E speriamo che di ragazzi italiani ne vengano fuori un bel po’. Negli altri sport stanno emergendo giovani italiani. Il calcio fatica a trovare dei talenti”.

LE ALTRE MANOVRE DEL MILAN IN ATTACCO

In Spagna si è alzato un polverone attorno all'affare Alvaro Morata, con l'Atletico Madrid che ha rivendicato al Milan un comportamento poco consono alla situazione, immediatamente smentito dal club rossonero. A prescindere da chi dica la verità o meno, i rapporti fra i due club si sono deteriorati, con i Colchoneros che ora starebbero studiando la loro "vendetta" contro il Diavolo, inserendosi con una manovra di disturbo nelle trattative per Niclas Fullkrug e Strahinja Pavlovic.

Fra i due, però, quello che più potrebbe finire in Spagna sembrerebbe essere proprio l'attaccante del Borussia Dortmund, non tanto per un discorso legato alla preferenza del calciatore, che avrebbe anche dato il suo ok al trasferimento in rossonero, ma più che altro per una questione economica, visto che l'Atletico Madrid arriverebbe ad offrire addirittura il doppio rispetto al Milan per Fullkrug.

Stando a la BILD, infatti, la dirigenza madrilena sembrerebbe essere disposta a mettere sul tavolo delle trattative 30 milioni di euro per l'attaccante tedesco, cifra che farebbe decisamente andare fuori strada il Milan, visto che l'intenzione del club rossonero è non solo quella di non spingersi oltre ai 15 milioni, ma anche di non partecipare a nessuna asta per il 31enne.