De Grandis: "Fonseca aveva fatto bene con la Roma. Ecco cosa paga..."

Con l'ultima partita da allenatore del Milan di Stefano Pioli, ieri sera a San Siro contro la Salernitana, il Diavolo oggi volta pagina e si appresta ad accogliere il nuovo allenatore. In pole position c'è Paulo Fonseca, tecnico portoghese che ha già allenato in Italia la Roma e che da due stagioni sta facendo vedere cose buone con il Lille in Francia. Il lusitano si libererà al termine della stagione dal club francese e potrebbe essere la nuova guida rossonera. Negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Fonseca.

Le parole di De Grandis su Paulo Fonseca: "Fonseca aveva fatto bene con la Roma ed era arrivato in semifinale di Europa League. Paga perché è stato esonerato dai giallorossi e il tifoso del Milan pensa sia la stessa fascia di Pioli. Poi su Fonseca pende quella volta che con lo Spezia fece un cambio in più e perse la partita a tavolino in Coppa Italia."