La sosta dei veleni, ma non solo...

Ah intanto inizio per fatto personale. Caro Milannews.it, grazie di cuore! L'editoriale di sabato scorso è andato via come il pane e mi ha fatto tornare giovane. I miei riferimenti a Leonardo e Boban mi hanno regalato quasi 2 ore di telefonata con entrambi di buon mattino. Chiacchierate rispettose, emotive, lucide e rossonere (ne ho dato immediatamente conto sul mio canale YouTube già nel pomeriggio di sabato scorso) come accadeva fra il 1999 e il 2001 quando erano "miei giocatori" a Milan Channel. Non so se l'obiettivo del solerte invio fosse magari un altro, ma ringrazio davvero di cuore, tutto molto bello, tutto molto istruttivo, tutto molto costruttivo. Grazie.

E' stata una traversata fra ali e folate di veleno, questa sosta. Di cui qualcosa ti resta inevitabilmente appiccicato addosso. A proposito di Giampaolo, di cui si è parlato a lungo con Zvone. Ma è una fake totale, che Mister Fonseca abbia la media-punti più bassa del Maestro. Scusate, se tu confronti due medie, dovresti fare la media, lo dice la parola stessa, con le stesse competizioni e le stesse partite. Quindi Giampaolo, che non faceva le coppe europee, 7 partite di campionato 9 punti e un derby perso, mentre Fonseca 7 partite di campionato 11 punti e un derby vinto, due punti e un derby in più. E mi sembrava fino a un mese fa che i derby fossero importanti, decisivi... non lo sono più? Se poi si aggiungono solo a Fonseca le due partite con Liverpool e Leverkusen che Giampaolo non aveva...ah beh allora ditelo, avete vinto voi coi colpi bassi e con la voglia di infierire. L'importante è che le intenzioni vengano bene in superficie e siano ben chiare.

Vi volevo segnalare alcune cose che stanno accadendo su Milan Futuro. Che sulle curve degli stadi non ci fossero striscioni contro il calcio moderno quando le squadre Under le hanno fatte Juve e Atalanta e che sono spuntati solo all'arrivo del Milan, lo sapevate. Che anche gli arbitri vogliano dimostrare di avere schiena dritta rispetto a questa tendenza (in Milan-Pianese due rossi al Milan, un rigore negato al Milan e uno concesso alla Pianese, un gol annullato al Milan), è un mio cattivo pensiero. Che al presidente Gravina sia sfuggito che un investimento così importante e oneroso, che un progetto così serio come Milan Futuro sia nato proprio nell'estate del rinnovo di Camarda, mi dispiace. E non è finita: la Juventus Under 23 è penultima con 6 punti nel girone C di Serie C, il Milan Futuro è penultimo con 6 punti nel girone B, stesso andamento quindi ma era quotato a zero che per fare i "fichi" durante la sosta si parlasse solo della crisi di Milan Futuro. Come per Kalulu e Douglas Luiz, si parla solo di uno per coprire l'altro. E l'altro è sempre l'altro. E poi, il presidente del Pescara, Sebastiani? Ha detto sul rinvio di Pescara-Milan Futuro: "Non sono d'accordo, potevano usare altri giovani". Ma anche i giovani della Primavera del Milan erano in molti via con le Nazionali... non lo sapeva Presidente? Anche se in questo caso non penso di ricevere chiamate...

Altri appunti sparsi. Non è certo una domanda riferita a Daniel, che è un ragazzo delizioso, educato, carino, rispettoso e sempre più forte, che si merita tutto quello che sta vivendo per la leggerezza e la professionalità con cui lo vive, ma in generale. A quella legge di Murphy che in questo momento ci fa rimpiangere anche i fili d'erba. Chiedo solo e sommessamente, ma se Balotelli va al Genoa per i media diventa anche quello un rimpianto Milan nel giro di un nano-secondo?

Il solito sito ingiocabile, nel raccontare l'interrogatorio di Calhanoglu, lo ha ribattezzato "l'ex Milan"... A questo punto dai su, sito caro, dimmelo una volta per tutte: cosa rischia il Milan per gli incontri con l'attuale curva del nazionale turco?

Altra domanda: ma siamo nella stessa città in cui il proprietario presidente Steven Zhang è stato fuori Milano e fuori Italia per un anno e mezzo senza che nessuno fiatasse mai e dicesse una parola mai? Direi di no, la città del "mattinale" quotidiano su Ibra, che ricordo è del board proprietario e non il team manager, non mi sembra la stessa. Ma che di noi si possa parlare molto molto molto liberamente, è qualcosa di positivo. Anche se penso che, visto che Ibra viene pedinato e stalkerato perchè si pensa. sbagliando, che il Milan abbia bisogno del suo "uomo forte", la tendenza possa calare dopo i muscoli della sincerità esibiti e sostenuti con cuore ieri da Paulo Fonseca in conferenza a Milanello.

Chiusura, davvero. E nemmeno qui parlo dell'Udinese, partita della quale ho una fifa blu. Parlo invece di Sandrissimo Tonali. Ho letto che il Milan lo avrebbe ceduto per 58,9 milioni. Ho verificato. Non è vero. Non faccio cifre su un ragazzo a cui tengo molto, ma non è vero. E non temo smentite.