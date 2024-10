Reijnders inamovibile: l'impressionante dato statistico sulle sue presenze con il Milan

vedi letture

L'importanza di Tijjani Reijnders per il Milan si legge tutta in un dato statistico abbastanza impressionante: dal suo arrivo in rossonero, su 63 partite giocate complessivamente dai rossoneri tra Serie A, Champions ed Europa League e Coppa Italia, l'olandese ha sempre giocato almeno 14 minuti in 61 di queste. Non è un caso che Pioli prima e Fonseca poi lo stiano mettendo al centro del loro progetto. E più passa il tempo, più Tijjani sembra esprimere tutto il suo potenziale.

Un dato statistico davvero incredibile che verrà sporcato questo weekend, quando Reijnders sarà costretto a saltare la sua terza partita intera con il Milan in virtù della squalifica rimediata dopo il cartellino rosso contro l'Udinese. In totale Reijnders ha giocato 61 partite su 63 disponibili in rossonero e in queste ha messo a segno 6 gol, 4 l'anno passato e 2 in questa stagione. Di queste 61 gare ben 54 le ha giocate dal primo minuto.