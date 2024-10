MN - Rinnovo Theo: dialoghi anche recenti e mai interrotti col giocatore. Stessa situazione per Maignan

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Theo Hernandez viene considerato, ovviamente, un patrimonio dalla società e uno dei terzini più forti in circolazione. Dal club filtra che i dialoghi con il giocatore per il rinnovo non si sono mai interrotti anche se non si è ancora entrati nel rush finale della contrattazione, con contatti anche recenti, come raccontato lo scorso 28 settembre QUI su MilanNews.

La situazione è simile anche per ciò che riguarda il rinnovo con il club rossonero di Mike Maignan.

Le contrattazioni per i rinnovi proseguono anche per altri calciatori, tra cui figura Matteo Gabbia. Attualmente - come anticipato da MilanNews a settembre - l'accordo tra il giocatore e la squadra cessa nel 2026: per questo da via Aldo Rossi vogliono giocare d'anticipo e dare a Gabbia ciò che merita, prolungamento e adeguamento dell'ingaggio. I discorsi per un rinnovo di contratto vanno già avanti da alcuni mesi. Ad oggi Gabbia percepisce uno stipendio di circa 1 milione.

di Pietro Mazzara

