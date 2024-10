Milan, troppi tiri in porta subiti: dopo il Brugge il dato è eloquente

vedi letture

I cambi di Fonseca fanno svoltare il Milan: gli ingressi di Okafor e Chukwueze cambiano la faccia della sfida dopo il pareggio in dieci del Brugge. Svizzero e nigeriano, sfruttando anche la stanchezza degli avversari, confezionano gli assist per la doppietta di Tijjani Reijnders. I rossoneri conquistano così la prima vittoria in questa edizione della Champions League.

Le statistiche Opta

Il Milan ha vinto con almeno tre reti all’attivo un match in Champions League per la prima volta dal 2 novembre 2022 (4-0 vs Salisburgo in quel caso). Sempre i rossoneri sono la formazione che ha concesso più tiri totali (29, seguono Lipsia e Stella Rossa a 23) e nello specchio (16) nel primo tempo di gioco in questa Champions League.