Lucas Vazquez saluta il Real Madrid: il toccante messaggio di Modric

Lucas Vazquez, esterno spagnolo classe 1991, lascia il Real Madrid dopo 10 anni e dopo aver vinto tutto con la maglia dei Blancos: in casa 4 campionati LaLiga, 4 Supercoppe spangol e 1 Copa del Rey; in Europa e nel Mondo, 5 Champions, 4 Supercoppe UEFA, 4 Mondiali per Club e 1 Coppa Intercontinentale. Tra i suoi migliori amici, con cui ha condiviso tutti questi successi, anche il nuovo centrocampista rossonero Luka Modric, anche lui partito da Madrid dopo 13 anni.

Su Instagram il fuoriclasse croato ha voluto salutare Lucas Vazquez con un toccante messaggio: "Luquii!! Sai che sei una delle persone migliori che il Real Madrid mi abbia mai regalato. Congratulazioni per tutto quello che hai ottenuto nel club della tua vita. Sei lo specchio dove devono guardarsi tutti i canterani del club che sognano di arrivare alla Prima Squadra. Esempio di lavoro e umiltà. È stato un piacere essere il tuo compagno per così tanti anni. Auguro tutto il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase. Sai che qui hai un amico per sempre. Ti voglio tanto bene!"