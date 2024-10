La vittoria di Fonseca. Disastro Chiffi. Leao è avvisato...

vedi letture

Vittoria pesantissima, vittoria di cuore e da squadra. Vittoria sudata fino all'ultimissimo secondo: per questo ancor più importante.

Il Milan ha dimostrato carattere e coraggio, lo stesso che ha avuto Fonseca nelle scelte di formazione.

In caso di prestazione negativa avrebbe rischiato di pagarle a caro prezzo: invece ha vinto prima di tutto lui, scegliendo giocatori che hanno dimostrato voglia di sacrificarsi e di giocare insieme ai compagni, non da solisti. Senza guardare in faccia nessuno e senza essere supportato dalla dirigenza: l'assenza da Milanello di Ibrahimovic durante tutta la sosta, è semplicemente incommentabile.



Nell'arco di una stagione esistono partite che segnano dei cambiamenti: chissà che quella di ieri non possa diventare una gara spartiacque per lo spirito nello spogliatoio. Il Milan e Fonseca ne hanno terribilmente bisogno. La squadra prima del singolo. Tutti sono avvisati, compreso Leao. C'è vita anche senza il portoghese, che ora dovrà allinearsi al livello di compattezza, impegno e professionalità mostrato dai compagni, altrimenti starà fuori ancora. Okafor, finchè è rimasto in campo, è stato davvero prezioso: lo svizzero ispiratissimo, è stato determinante nell'azione del gol e grande protagonista di una prima prima mezz'ora, in parità numerica, in cui si è visto anche un bel gioco.



Tra gli appunti sparsi ci finisce un Chukwueze finalmente decisivo, il solito incredibile Pulisic e un Fofana gigante in mezzo al campo.

Peccato non aver potuto vedere lo stesso spartito per l'intera gara a causa del rosso di Chiffi a Reijnders: l'olandese fa tutto per non prendere l'avversario, il contatto viene infatti generato da Lovric che gli taglia la strada. Rosso sbagliato e partita rovinata: per fortuna la squadra è riuscita a portare a casa i 3 punti, altrimenti il peso specifico di questo episodio sarebbe stato clamoroso.

Espulsione che si aggiunge alla recente di Bartesaghi, sbagliata. Arbitraggio che rovina ulteriormente la gara con una gestione dei cartellini per i giocatori dell'Udinese, a tratti scandalosa.

Ora la Champions League, martedì col Bruges, per provare a dare continuità a quanto di buono fatto vedere ieri: sarà molto interessante scoprire l'11 che sceglierà Mister Fonseca....