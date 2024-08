De Grandis: "Loftus-Cheek non può giocare davanti alla difesa"

vedi letture

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la prestazione del Milan nel 2-2 contro il Torino: "Il Milan ha sbagliato diversi movimenti in difesa e poi si sono perse le marcature in area su entrambi i gol. La formazione di sabato del Milan non può mai essere quella definitiva perchè aveva Saelemaekers terzino, non aveva un incontrista.

Per me Loftus-Cheek non può giocare davanti alla difesa, lui è un giocatore abile negli inserimenti. Fonseca è stato un po' coraggioso e un po' presuntuoso. Nella prossima partita vedremo certamente una formazione diversa".