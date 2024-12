Decisivo l'ingresso di Camarda. Gazzetta: "Il Diavoletto spinge il Milan"

Se ieri sera il Milan è riuscito ad avere la meglio sulla Stella Rossa, non deve ringraziare solo Tammy Abraham, autore del gol vittoria all'87', ma anche Francesco Camarda, il cui ingresso in campo è stato decisivo per il successo finale del Diavolo. "Il Diavoletto spinge il Milan" è il titolo della Gazzetta dello Sport che spiega che il giovane centravanti milanista ha colpito la traversa da cui è nata poi la rete dell'inglese.

Sull'ingresso in campo di Francesco Camarda e l'importanza dei cambi, Paulo Fonseca ha dichiarato ieri a Milan TV nel post-partita: "È questo che vogliamo. Giocatori come loro (Camarda e Abrahama, ndr), pronti a morire per il Milan. Questo è importante. Camarda e Abraham sono entrati con questi spirito. Sono ovviamente soddisfatto perché sono stati decisivi nella nostra vittoria".