Derby di Milano, Marocchi: "L'aspetto psicologico conta tantissimo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Marocchi, ospite a Sky Sport, ha parlato così del derby di questa sera tra Inter e Milan. "L’aspetto psicologico conta tantissimo. Per il Milan sarebbe la mazzata finale. L’Inter quando c’è la partita secca diventa pericolosa, lo abbiamo visto nelle gare di coppa. Visto che oggi ci sono solo novanta minuti di derby, i nerazzurri sono favoriti per andare al secondo posto e soprattutto allungare sul quinto. Una partita fondamentale per la corsa alla Champions League".