Di Stefano: “L’esperienza e i centimetri di Kjaer possono essere determinanti contro l’Inter”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Peppe Di Stefano ha parlato delle possibili scelte in difesa del Milan, in vista della Supercoppa italiana in programma domani: “L’Inter ha giocatori che possono mettere in difficoltà il Milan sulle palle alte, sono convinto che i centimetri di Kjaer possono essere utili al Milan. Kalulu sta vivendo un po’ di flessione, e queste sono partite che ti giochi con le gambe ma anche con la testa. E la presenza di Kajer in campo domani piò essere determinante”.