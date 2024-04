Di Stefano: "Milan a Torino con una difesa inedita. Queste le alternative..."

Nel corso di un suo intervento pomeridiano su SkySport 24 dall'esterno di Milanello, Peppe Di Stefano ha parlato dell'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sull'inedita difesa che Stefano Pioli si ritrova costretto a schierare domani contro la Juventus a causa delle squalifiche di Theo Hernandez, Calabria e Tomori, alle quali si aggiungono gli infortuni di Kalulu e Kjaer. Queste le sue dichiarazioni.

"Comunque andrà sarà una difesa inedita perché mancheranno contemporaneamente Calabria e Theo Hernandez squalificati dal giudice sportivo dopo il derby, due giornate fra l'altro per Calabria, una sola per Theo Hernandez. Mancherà Kjaer infortunato, così come mancherà Kalulu anche lui infortunato e chiaramente mancherà anche Tomori anche lui fermato dal giudice sportivo. La somma di tutto questo dovrebbe portare ad una difesa inedita, con Musah a destra, Florenzi a sinistra, al centro la coppia formata da Thaw e Matteo Gabbia con in porta Mike Maignan. Alternative: Terracciano come esterno sinistro/destro, quindi in quel caso dirotterebbe Florenzi dall'altra parte, ed il giovane Simic come difensore centrale, ovviamente rispetto a quelle che sono le posizioni di titolarità dei due giocatori di cui parlavo prima, cioè Thiaw e Gabbia. Altra soluzione Bartesaghi che è reduce anche lui come Simic con l'esperienza con la Primavera di Ignazio Abate in Youth League, peccato per il Milan che ha perso la finale per 3 a 0, ma chiaramente adesso si pensa alla gara di domani contro la Juventus. Una partita che potrebbe dire poco, perché in realtà c'è in ballo solo il secondo posto in campionato, ma una stagione che è stata piena di delusioni per quanto riguarda ovviamente l'aspetto rossonero. Hanno pesato tanto il distacco dall'Inter, i tanti infortunato, l'eliminazione dalla Champions, dall'Europa League, ma soprattutto i derby persi".