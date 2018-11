Di Stefano: "Presenti a Nyon gli stati generali del Milan. Dopo la sentenza UEFA si capirà come sarà il mercato di gennaio dei rossoneri"

In collegamento da Nyon, Peppe Di Stefano ha rilasciato queste parole a SkySport24 dopo l'incontro tra il Milan e la Camera giudicante dell'UEFA: "E' stato un incontro piuttosto lungo, di oltre due ore. Erano presenti gli stati generali del Milan, come Gordon Singer, figlio del numero uno di Elliott, il presidente Scaroni, Tuil, Furlani e un numero importante di avvocati. Gordon Singer ci ha messo la faccia, vuole un futuro roseo per i rossoneri. A dicembre arriverà la sentenza della Camera giudicante dell'UEFA e si capirà anche come potrà essere il mercato di gennaio dei rossoneri".