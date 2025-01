Domenica c'è Carpi-Milan Futuro: la designazione arbitrale

vedi letture

Il Milan Futuro tornerà in campo questa domenica 5 gennaio in campionato, per la seconda giornata del girone di ritorno. I rossoneri di mister Daniele Bonera saranno ospiti del Carpi alle ore 17.30. L'AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida con la squadra dei direttori di gara che sarà guidata dal signor Enrico Cappai della sezione di Cagliari.

La designazione completa:

CARPI-MILAN FUTURO, 07/01/2025 - h.17.30

Arbitro: Enrico Cappai (Cagliari)

Assistenti: Fabio Cantatore (Molfetta) - Gregorio Maria Galieni (Ascoli PIceno)

IV Uomo: Anna Frazza (Schio)