Dove giocherà il Como in caso di A? Suwarso scherza: "Stadium lontano, meglio San Siro"

Il manager del Como Mirwan Suwarso ai microfoni de La Provincia di Como ha parlato dei lavori per rimodernare il Sinigaglia e farne uno stadio di proprietà: “Dall’inizio dei lavori secondo me potremmo farcela in un anno al netto delle lungaggini legate a permessi e altre questioni burocratiche. Ovviamente in caso di Serie A abbiamo un piano B e lavoreremo per rendere lo stadio idoneo alla massima serie. Certo dovendo radere tutto al suolo per costruire un nuovo impianto non abbiamo in programma di spendere 3-4 milioni per sistemarlo. - continua Suwarso -,Non siamo qui per buttare via i soldi. Ma credo che si potrà adeguarlo brillantemente e anche in tempi brevi”.

Dove giocherà dunque il Como nella prossima stagione: “L’obiettivo è quello di giocare comunque in casa sia in Serie A sia in Serie B, poi potrà capitare di giocare altrove una partita, ma l’obiettivo è procedere a pezzi e consentire di giocare sempre al Sinigaglia. Trasloco alla Juventus Stadium? No, troppo lontano, meglio San Siro (ride NdR), ma già ci giocano due squadre ed è difficile. Lugano? A parte gli scherzi, non ci abbiamo ancora pensato. L’obiettivo è rimanere qui”.