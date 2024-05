Dove vedere l'amichevole Milan-Roma in diretta, streaming e su MilanNews

L'amichevole Roma-Milan è prevista per oggi, venerdì 31 maggio; si giocherà a Perth, in Australia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 19:10 locali, quando saranno le ore 13.10 in Italia. Sarà possibile vedere il match in diretta solo tramite l'APP AC Milan attraverso la necessaria registrazione e autenticazione. Allo stesso modo la gara, come annunciato stamattina dalla Roma, sarà visibile su RomaTV+ a cui è possibile accedere dietro registrazione gratuita. La redazione di MilanNews.it, comunque, vi fornirà live gli aggiornamenti da Perth attraverso l'app ufficiale e il sito internet.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: venerdì 31 maggio 2024

Ore: 13.10 italiane (19.10 australiane)

Stadio: Optus Stadium, Perth (Australia)

TV: App AC Milan, RomaTv+

Web: MilanNews.it