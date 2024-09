Dove vedere Milan Futuro-Carpi in diretta TV, streaming e su MilanNews

Alle 18:00 scenderà in campo il Milan Futuro per la sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C Girone B. Dopo il ko alla prima giornata a Chiavari, i ragazzi di mister Bonera ospiteranno a Busto Arsizio (Varese) il Carpi.

Milan Futuro-Carpi sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 253 di Sky Sport, in streaming su Sky Go e su NOWTV e in live web testuale su MilanNews.it.