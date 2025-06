Dumfries: "Bibita con Theo? Se vorrà, solo quando avremo smesso tutti e due"

Theo Hernandez è a un passo dal salutare il Milan. Dei suoi sei anni in rossonero resteranno impressi tanti momenti memorabili: dal gol meraviglioso contro l'Atalanta, decisivo per lo Scudetto, alle giocate in coppia con Leao fino all'ultima Supercoppa alzata a Riyad con gol in finale che ha dato il via alla rimonta. Tra le tante fotografie anche gli innumerevoli duelli nei derby con Denzel Dumfries, laterale destro dell'Inter: in campo non se le sono mai mandate a dire e nemmeno fuori.

Oggi Denzel Dumfries è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Theo Hernandez, commentando il suo probabile addio alla Serie A: "Sono state belle battaglie (ride, ndr) e spero ne arriveranno altre, magari in Nazionale. È una rivalità bella e divertente, piace a noi e ai tifosi, fa parte del gioco. Ma la bibita insieme la prenderemo, se vorrà, solo quando avremo smesso tutti e due".