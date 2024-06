Euro2024, anche la Spagna risponde presente: battuta 3-0 la Croazia

vedi letture

Dopo Germania e Svizzera, parte bene Euro2024 anche la Spagna con un sonoro 3-0 rifiliato alla Croazia. in Gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal, con Lamine Yamal che è diventato inoltre il più giovane esordiente di un Europeo, a poche settimane dal compiere 17 anni. Primo tempo a senso unico in cui le Furie Rosse aggrediscono i croati con pressing e velocità, trovando al 29' la prima rete con Morata. Tre minuti più tardi, ecco il raddoppio della Spagna proprio con l’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz su assist di Pedri; slalom al limite dell’area e tiro col sinistro leggermente deviato. Poco prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo, dagli sviluppi di un corner, Yamal pesca in area Dani Carvajal, che sbuca alle spalle dei difensori e mette dentro il 3-0 per la Spagna.

Dopo 78 minuti di gioco la Nazionale di Dalic può accorciare le distanze: Petkovic però sbaglia il rigore (parato da Simon), ma riesce subito dopo a ribattere il pallone in rete dopo un cross di Perisic. La rete viene però annullata per fuorigioco millimetrico dell’ex Inter. Alle 21 sarà il turno della nostra Italia, in campo contro l'Albania in una gara da non sbagliare assolutamente.