Ex Milan, Bocchetti esalta Coppola: "Juve e Milan? Su di lui c'erano grandi club di Serie A. E' un difensore molto forte"

L'ex tecnico dell'Hellas Verona, con un breve passato nel Milan nella stagione 2014/2015, Salvatore Bocchetti, ha parlato a The Athletic del nuovo acquisto del Brighton Diego Coppola, che lui ha allenato in gialloblu. Un estratto delle sue parole:

"È forte fisicamente e legge molto bene la partita, ma è anche sorprendentemente veloce per la sua stazza, una combinazione che lo rende molto efficace in difesa".

Poi ribadisce: "È un giocatore forte. Arriva nel campionato più prestigioso del mondo e si unisce a un grande club. Sono sicuro che, con la sua professionalità e la sua mentalità aperta, sarà facile per lui migliorare ulteriormente. Questo è sicuramente un grande passo avanti nella sua carriera".

L'approdo in Premier League avviene dopo molti rumor che si sono susseguiti sul suo conto come quelli su Juventus e Milan: "Anche alcuni grandi club di Serie A erano interessati" - svela Bocchetti - ", ma credo che questa sia la scelta migliore per lui, e anche per il Brighton", dice Bocchetti. "Gli sono molto legato, perché l'ho visto crescere. Non ho che cose positive da dire su di lui".