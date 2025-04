F.Galli: "Con Mastour abbiamo commesso un grosso errore"

L'ex calciatore e dirigente del settore giovanile rossonero Filippo Galli è stato ospite nel podcast Centrocampo e si è raccontato. Tra i temi toccati anche quello relativo all'ex golden boy milanista Hachim Mastour che, nonostante incredibili promesse, non rispetto mai le aspettative, anche per le troppe pressioni mediatiche ricevute. Galli ha parlato della gestione dell'ex talento.

Filippo Galli racconta così: "Con Mastour abbiamo commesso un grosso errore. Dai 12 ai 14 anni andava a fare il suo percorso all'Inter. Poi diventa un giocatore dell'under 15 del Milan, squadra gestita da me. Un giocatore che fa la differenza, ha delle giocate straordinarie. Ma c'è un però: decidiamo di alzarlo nella categoria superiore, comincia a fare qualche spezzone con l'under 17 e nel derby di categoria l'allenatore a un certo punto decide di non far giocare Mastour. La sera mi chiama la tutor dicendo che Mastour era un po' giù e io le dico che è normale, che fa parte anche di un percorso di crescita. La mattina dopo mi arriva una chiamata e mi dicono che la scelta di non farlo giocare sarebbe stata una scelta che andava in contrasto con la volontà della società. Chiamo l'allenatore e gli dico che avrei tenuto la posizione di non farlo giocare: il mister decide di farlo giocare, perdiamo la partita, eccetera. Questo è il primo errore che abbiamo commesso nei confronti di Mastour: abbiamo fatto in modo che lui pensasse che tutto fosse dovuto"