FIGC: Milan Femminile, schiantata la Roma

Il Milan di Ganz inizia il campionato 2019-20 con tre punti pesantissimi sul campo della Roma. Al Tre Fontane va in scena un primo tempo combattuto ma equilibrato, ma il risultato si sblocca nella ripresa. Al 55’ occasione incredibile per l’ex rossonera Giugliano, che colpisce la traversa con una punizione dal limite. Le squadre si allungano, aumentano le occasioni da entrambe le parti, ma sono le ospiti che a venti minuti dal fischio finale trovano il vantaggio con Heroum. Le padrone di casa accusano il colpo e subiscono sia il raddoppio di Conc all’88’, che il 3-0 finale di capitan Giacinti, alla prima marcatura stagionale dopo le ventuno messe a segno nel campionato scorso. Vittoria in trasferta anche per la Fiorentina Women nel derby contro il Florentia San Gimignano. Le viola di Cincotta chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie alla doppietta di Lazaro, nella ripresa Cordia sigla il momentaneo 3-0 e Dongus accorcia le distanze per la formazione di casa. In pieno recupero Kelly riapre il match con un diagonale preciso, ma a risolvere la gara ci pensa il neo acquisto viola De Vanna, alla prima rete con la sua nuova maglia. 4-2 il risultato al triplice fischio a favore di Guagni e compagne, che esordiscono in campionato con una vittoria e raggiungono in cima alla classifica Milan e Juve, riformando il tris d’assi che ha lottato per il titolo fino all’ultima giornata della Serie A 2018-19.