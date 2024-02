Florenzi: "Abbiamo capito i nostri errori. Nazionale? La mia priorità è far bene con il Milan"

Alessandro Florenzi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del momento della squadra dopo la sconfitta di Monza: “Noi cerchiamo di girare pagina ogni partita. Perché ogni partita è una storia a sé. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso, ma siamo tranquilli e determinati a giocare bene la partita di domani. Prima della sconfitta di Monza venivamo da risultati ottimi e siamo sulla buona strada per fare un buon percorso in Europa. La partita di domani per noi è importante”.

Sulla continuità di impiego e sulla nazionale: “So quali sono i miei punti di forza e quelli che sono i miei difetti, che ho sempre cercato di migliorare. La continuità di questa stagione è data dal lavoro quotidiano, fatto di allenamenti e sedute specifiche che mi hanno fatto trovare la condizione. Io devo fare bene in primis per il Milan e se poi arriverà la nazionale, ne sarò felice”.