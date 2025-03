Florenzi: "Siamo forti. Nell'anno dello Scudetto per me c'era meno qualità..."

Intervistato da SkySport24, Alessandro Florenzi, difensore del Milan che da poco ha recuperato dopo un lungo infortunio che gli ha impedito di giocare per tutta la stagione, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sulla squadra e i suoi compagni: "Io mi fido sempre del Milan, conosco quello che sono i giocatori del Milan e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì".

Sugli obiettivi da qui a fine stagione: "Noi dobbiamo dare tutto e basta, uscire dal campo senza rimpianti. Il derby é lontano, pensiamo al Napoli. Per vincere hai bisogno di alcuni fattori e uno di questi è il gruppo, poi c'è la qualità, e nell'anno dello Scudetto secondo me ce n'era di meno. Siamo tanti e forti. Se metti o metti l'altro, non cambia nulla. Forse la cosa che è mancata è l'esperienza".