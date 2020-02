Fondazione Milan: lanciato "Sport for All" a Reggio Emilia

Nell'ambito di 'Sport for All', programma promosso e supportato da Fondazione Milan e Giuliani Foundation, sabato 22 febbraio è stato presentato a Reggio Emilia "All Inclusive Sport", un progetto coordinato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia-Dar Voce. L'intento è quello di favorire l'inserimento di più di 120 bambini e ragazzi disabili all'interno di squadre e gruppi sportivi del territorio della provincia emiliana.

Il progetto, nato dalla spinta delle associazioni di volontariato della zona che si occupano di disabilità, ha elaborato un modello che favorisce l'inserimento di ragazzi diversamente abili nei gruppi sportivi con gli altri compagni di squadra e di scuola (ai quali appartengono i coetanei normotipici). Ogni atleta con disabilità verrà seguito nell'inserimento nel gruppo squadra da un tutor; saranno presenti anche una figura di riferimento di tutti gli inserimenti sportivi e quella di un coordinatore che si occupa della gestione generale del progetto. L'intento finale dell'iniziativa è quello di diffondere la cultura dell'inclusione sportiva tra ragazzi, genitori e allenatori, per portare nelle società sportive un modello che in seguito potrà essere replicato autonomamente.

Giammaria Giuliani, presidente di Giuliani Foundation, esprime la sua soddisfazione per questa nuova tappa del programma: "Con All Inclusive Sport diamo avvio al terzo progetto su scala nazionale. La collaborazione con Fondazione Milan ci permette di dare un supporto concreto ai giovani con disabilità, che grazie alle attività di sport integrato possono crescere e sviluppare il loro personale talento".

"Sport for All è una bellissima esperienza che ci permette di scoprire e valorizzare alcune delle tante eccellenze del nostro territorio, che fanno dello sport un’occasione di integrazione e inclusione", così racconta Rocco Giorgianni, Segretario generale di Fondazione Milan.

"Siamo orgogliosi e onorati di poter avviare il dialogo Fondazione Milan e Fondazione Giuliani all'insegna dell’inclusione sociale. Il nostro progetto ha un impatto sempre più forte e prezioso sul territorio, per centinaia di famiglie, e questa collaborazione rappresenta un altro preziosissimo passo in avanti", commenta Umberto Bedogni, ex presidente di DarVoce e oggi Vicepresidente di CsvEmilia.