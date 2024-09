Fonseca: "Siamo lontani dal Milan che ho in mente. Il derby ci ha dato fiducia, ma se non vinciamo domani allora torniamo indietro"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla crescita e sul momento della sua squadra:

Non ha mai nascosto che ci vuole tanto lavoro per giocare il calcio che vuole lei. Oggi a che punto siamo?

"Percentuale non lo so, ma siamo lontani. Difensivamente non penso che la squadra sia cresciuta tanto. Siamo più vicini a quello che penso che la squadra possa fare. Penso che siamo cresciuti, anche se difensivamente mi sarebbe piaciuto vedere anche altre oose. Offensivamente dobbiamo crescere tanto. Abbiamo le qualità per farlo, stiamo migliorando, ma possiamo crescere".

La vittoria nel derby un segnale in ottica scudetto?

"Era tanto tempo che il Milan non vinceva un derby, porta fiducia e altra atmosfera nel gruppo di lavoro. Io sono così, cerco di essere sempre equilibrato. Una partita ovviamente può aiutare i giocatori con la fiducia, ma è solo una partita. Se non vinciamo domani allora torniamo indietro. Dobbiamo dimenticare il derby, concentrarci solo sulla prossima partita che è la più importante. L'atmosfera è positiva ed è importante, ma è importante anche capire che il derby è passato e non conta più. È stato importante ma il futuro è più importate. Sullo scudetto continuo a dire quello che ho detto il primo giorno: al Milan dobbiamo pensare allo scudetto, non possiamo pensare ad altro".