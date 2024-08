Francia, i convocati verso le sfide contro Italia e Belgio: confermati Maignan e Theo, c'è anche Fofana

vedi letture

Mentre le squadre di serie A e B sono alle prese con gli impegni di campionato, gli appassionati della Nazionale azzurra aspettano il ritorno in campo il 6 Settembre con Francia – Italia. Incontro valevole per la UEFA Nations League 2024-25. Tra le fila dei francesi di Didier Deschamps confermato il solito duo rossonero Maignan-Theo Hernandez con l'aggiunta del nuovo milanista Fofana. Di seguito i convocati della Francia per le sfide contro l'Italia e Belgio in programma venerdì 6 e lunedì 9 settembre.

Portieri: Maignan-Areola-Samba

Difensori: Theo Hernandez-Konate-Upamecano-Salibaa-Mendy-Fofana-Clauss-Koundè

Centrocampisti: Fofana-Kantè-Tchouameni-Zaiire Emery-Kone

Attaccanti: Barcola-Dembelè-Olise-Mbappè-Kolo Muani-Thuram-Griezmann