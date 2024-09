Francia-Italia, azzurri vittoriosi in campo ed in TV: quasi 6 milioni di spettatori per la sfida di Nations League

L'Italia vince in campo anche in tv. Dopo l'avvio shock dovuto al gol di Barcola, gli azzurri di Luciano Spalletti sono riusciti a battere la Francia col risultato di 3-1. Non accadeva da settant'anni che la Nazionale italiana riuscisse a battere i "cugini" in Francia ed è stato il miglior modo di ripartire dopo la delusione per gli europei disputati in Germania in estate.

Un successo, si diceva, premiato anche dagli ascolti televisivi. 5.567.000 spettatori hanno seguito la partita su Rai 1, un dato che rappresenta per la prima rete della TV nazionale uo share medio del 31,1 per cento (primo tempo a 5.431.000 e il 29.8%, secondo tempo a 5.689.000 e il 32.4%).

Bene anche il pre e post gara: 2.877.000 spettatori pari al 18.9 per cento di share. Con questi numeri, la vittoria sulla Francia diventa così la partita più vista dell’Italia di Luciano Spalletti in questo 2024, a eccezione delle gare degli Europei.

Il prossimo impegno degli azzurri, sempre in Nations League, li vedrà opposti a Israele, lunedì 9 settembre alle 20,45 alla Bozsik Arena di Budapest