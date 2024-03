Francia, la probabile formazione contro la Germania: Maignan in porta, Theo e Giroud dovrebbero partire dalla panchina

Domani è in programma a Lione un'amichevole di lusso tra Francia e Germania. Nella nazionale francese ci sono tre giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Tra di loro l'unico che dovrebbe giocare dal primo minuto è il portiere francese, anche se è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri per qualche acciacco fisico. Se non dovesse essere rischiato dal primo minuto, spazio in porta a Brice Samba del Lens.

Theo Hernandez e Giroud dovrebbero invece partire dalla panchina. Il terzino sinistro titolare dovrebbe essere il fratello di Theo, Lucas Hernandez, mentre come prima punta dovrebbe agire Marcus Thuram. Questa la probabile formazione francese secondo RMC Sport: Maignan; Koundé, Upamecano, Pavard, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Zaire-Emery; Dembélé, Thuram, Mbappé.