Furlani: "Cardinale sa che non esiste performance finanziaria senza performance sportiva. Gerry partecipa quotidianamente alla vita del club"

vedi letture

Giorgio Furlani, ad rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dei risultati ottenuti dal Milan nelle ultime stagioni: "I risultati sportivi ci hanno aiutato ad alimentare quelli economici e viceversa, dopo diciassette anni abbiamo il bilancio in attivo. I ricavi sono cresciuti del 60% grazie anche all’apporto di RedBird e all’esperienza trentennale di Cardinale nello sport: Gerry tiene moltissimo ai risultati. RedBird ha investito 1,2 miliardi nel club per ridimensionarlo? Non credo proprio.

Cardinale è il primo a sottolineare che non esiste performance finanziaria senza performance sportiva. E’ un proprietario che partecipa quotidianamente alla vita del club, ci sentiamo tutti i giorni e più volte al giorno. Prima di dormire mi chiedo: 'Gli ho detto tutto di quanto successo oggi?'. Gerry è sempre sul pezzo, in contatto con tutto il nostro team di lavoro, vuole che il suo sia un progetto di successo a 360 gradi".