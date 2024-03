Furlani su Pioli: "Spesso viene criticato. Nessuno dalla società ha mai parlato di panchina a rischio"

vedi letture

Si parla tanto del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha spiegato su questo tema: "La nostra stagione fin qui è stata buona, ma come l’anno scorso c’è stata un’altra squadra che è andata oltre le previsioni. Ieri il Napoli, oggi l’Inter. Pioli al Milan ha una storia decisamente positiva, ha riportato la squadra in Champions e ha vinto lo scudetto. Spesso viene criticato ma ha fatto risultati importanti.

Nessuno dalla società ha mai parlato di panchina a rischio. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all’esito del derby, per quanto importante sia".