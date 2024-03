Furlani: "Vincere la Champions? Non so quanto ci vorrà. Abbiamo ereditato un club insolvente e lo abbiamo riportato ai vertici"

vedi letture

In quanto tempo il Milan potrà alzare la prossima Champions? Giorgio Fulani, ad rossonero, ha risposto così a questa domanda durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Se lo chiedete a Cardinale vi dirà il prima possibile. È innamorato del club e guarda alla sostanza, in questo è il più determinato. Se chiedete a me in cosa voglio migliorare, è facile: vincere. Un anno fa siamo arrivati in semifinale Champions, non succedeva dal 2007. Quest’anno ci siamo fermati ai gironi ed è anche una questione di fortuna o sfortuna nel sorteggio. E poi c’è l’Europa League, che non abbiamo mai vinto: è un obiettivo importante.

Quanto tempo ci vorrà non lo so perché non si stabilisce a tavolino, ma ripeto: abbiamo ereditato un club insolvente e lo abbiamo riportato ai vertici della Serie A, grazie anche alla leadership del presidente Scaroni. Oggi tutte le risorse generate vengono reinvestite per costruire una squadra sempre più forte e in grado di lottare per vincere".