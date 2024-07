Futuro all'Atletico? Morata: "Bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no"

Alvaro Morata è uno degli uomini più discussi del momento. L'attaccante e capitano della Spagna da un lato guiderà i suoi domani nella semifinale dell'Europeo contro la Francia, dall'altro il centravanti è diventato il primo obiettivo per la maglia numero 9 rossonera. Tra l'altro Morata sta vivendo un periodo di critiche abbastanza intenso in patria per il suo rendimento in nazionale. Oggi El Mundo ha rilasciato un'intervista e l'attaccante ha parlato anche del suo futuro all'Atletico.

Meno di una settimana fa, Morata aveva allontanato le voci delle sirene arabe pubblicando un post su Instagram in cui dichiarava amore all'Atletico ed esprimeva il suo desiderio di vincere con i Colchoneros. A precisa domanda, Morata ha risposto così:

Ma ha annunciato che resterà all'Atlético...

"Sì, va bene, ma... ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l'Atlético, ma poi bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no"