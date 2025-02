Gabbia e Thiaw recuperati ma partono dalla panchina

L'uscita delle formazioni ufficiali ha confermato quanto aveva anticipato ieri in conferenza stampa Sergio Conceicao: sia Matteo Gabbia che Malick Thiaw sono recuperati per la gara contro l'Inter che comincerà alle ore 18. I due difensori sono tornati in gruppo ieri e dunque non hanno ancora la condizione per giocare da titolari ma almeno offrono delle soluzioni al tecnico rossonero in un reparto altrimenti in emergenza. Partiranno dal primo minuto Tomori e Pavlovic.

Queste sono le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda, Jovic. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, De Pieri, Zalewski, Taremi All. S. Inzaghi