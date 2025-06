Gabbia si sposa, grande festa a tinte (quasi) tutte rossonere: Theo e Calabria "scatenati" Nel video subito diventato virale

Matteo Gabbia ha detto sì! Il difensore del Milan ha coronato il suo sogno d’amore insieme alla splendida Federica Ruggieri. La cerimonia è ststa poi seguita da una festa vivace e piena di sorrisi, alla quale hanno partecipato amici, parenti e tanti compagni di squadra.

Il clima è stato quello delle grandi occasioni, tra balli, brindisi e momenti di vera allegria. Tra i più scatenati durante il trenino – immortalato in video, si sono distinti anche due volti noti per i tifosi rossoneri: Davide Calabria, ex capitano del Milan, e Theo Hernández, ormai sempre più vicino all’addio al club.