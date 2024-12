Garlando: "Liberali e Jimenez? I giovani non si gestiscono così"

Luigi Garlando, giornalista, intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della gestione dei giovani al Milan: "I giovani devono crescere, poi quando esplodono devono restare in prima squadra. Liberali fa delle buone prestazioni nella tournée americana, poi torna indietro, pensa magari di restare nel giro della prima squadra, e invece viene retrocesso prima nel Milan Futuro e poi nella Primavera. Mi dicono che non ha preso molto bene questa cosa. Anche in Primavera sta faticando, ma arriva Fonseca e lo butta in campo dal primo minuto contro il Genoa. Ha fatto vedere qualcosina, ma si vedeva che era inadeguato. Rischi di bruciare così i giovani. Ora tornerà in Primavera, ma con che spirito lo farà? I giovani non si gestiscono così.

Jimenez è più pronto, contro il Genoa è stato uno dei migliori in campo. Lo spagnolo serviva prima visti i terzini del Milan di quest'anno e invece è stato messo in campo solo per fare un dispetto a Theo. La logica per fare crescere i giovani deve essere un'altra. In questo momento, da ogni punto in cui guardi il Milan c'è un problema".