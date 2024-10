Gazzetta - Rinvio Bologna-Milan. Per i rossoneri anche la Lega avrebbe potuto fare di più: ecco cosa

In via Aldo Rossi non hanno preso bene la decisione di rinviare Bologna-Milan, match della nona giornata di Serie A che si sarebbe dovuto giocare oggi alle 18 al Dall'Ara: "Una decisione incomprensibile, il Sindaco ha vietato la gara a porte chiuse. Non ho capito perché, ma di fronte a un'ordinanza istituzionale abbassiamo la testa" le parole di Paolo Scaroni, presidente rossonero, poco dopo l'ufficialità dello spostamento della gara a data da destinarsi.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, per il club di via Aldo Rossi, il primo responsabile di una scelta così illogica è ovviamente il sindaco Lepore, ma in via Aldo Rossi sono convinti che anche la Lega Serie A avrebbe potuto fare di più, per esempio affrettarsi a convocare un Consiglio urgente e indicare già giovedì sera uno stadio che avrebbe potuto accogliere le squadre. Alla fine però ha prevalso l’ordinanza del sindaco e così oggi Bologna-Milan non si giocherà nè al Dall'Ara, nè da nessun'altra parte.