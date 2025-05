Genoa-Milan chiude il 35° turno di Serie A: risultati e programma

Per arrivare in fondo al 35° turno di Serie A Enilive manca solo una partita ed è quella tra Genoa e Milan che questa sera alle ore 20.45 si disputerà allo stadio Luigi Ferraris nel capoluogo ligure. Il Diavolo non ha molte speranze di rientrare in qualche corsa significativa in classifica, il Grifone è già salvo: la gara sarà utile soprattutto per rodare la squadra in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ieri vittorie pesantissime di Lazio e Roma, pareggio conservativo per Bologna e Juventus. La Fiorentina perde colpi. Risultati e programma.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona 0-1

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta 0-4

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina 1-0

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus 1-1

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)