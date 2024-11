Genoa, Vasquez: "Giroud era immarcabile. Ricordo un'azione al mio primo anno qui..."

Johan Vasquez, ventiseienne difensore del Genoa, è stato intervistato da Diario As. Il messicano, durante la chiacchierata, ha raccontato dell’avversario che più lo ha impressionato qui in Italia.

"Giroud, senza dubbio. All'interno dell'area di rigore era immarcabile. È forte, grosso, tecnico. Ricordo un'azione nel mio primo anno qui, contro il Milan. Theo era sulla sinistra, io ero accanto a Giroud e pensavo: “L'ho preso, l'ho preso, non lo faccio tirare”. Guardo ancora verso Theo, che sta per crossare, mi giro verso il francese per prenderlo, ma lui mi aveva già preso lo spazio ed era pronto a segnare. È una giocata che ho fissato nella mia mente. Giroud aspetta il momento giusto per conquistare spazio e tu non lo prendi, non c'è modo: è alto quasi due metri, è un animale in area di rigore”.