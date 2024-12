Gentile: "Fonseca è solo, strana gestione della dirigenza del Milan"

Riccardo Gentile, che ha parlato di Milan dicendo la sua sulle polemiche dichiarazioni che Paulo Fonseca ha rilasciato nel post partita della Stella Rossa.

"È un allenatore solo, nel senso che da questo punto di vista, a parte qualche dichiarazione di Ibrahimovic nei pre, la vicinanza della società, non solo nei confronti di Paulo Fonseca, ma in generale, proprio nei confronti del Milan, è un po' latitante. È una situazione un po' particolare. Al Milan non sono abituati a vivere una situazione del genere. Insomma, siamo stati testimoni di non so, più di 20 anni, di una gestione perfetta dal punto di vista delle vittorie, della comuncazione, da tutti i punti di vista. E quindi risulta strano pensare al Milan ed un atteggiamento di questo genere da parte della dirigenza..".