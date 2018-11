Gentile: "Per il Milan il quarto posto equivale allo Scudetto"

Riccardo Gentile di Sky Sport ha parlato del progetto Milan: "Il progetto del Milan mi piace e mi convince, ma ci vuole pazienza. Se penso alle prospettive future credo che Roma e Milan siano le squadre che possono essere più ottimiste. Tra Roma e Milan c'è una differenza che bisogna marcare: i rossoneri hanno iniziato quest'estate. Higuain è un simbolo importantissimo e ci voleva, così come Gattuso, che ha riportato il valore dell'attaccamento ai colori rossoneri. Se penso a Donnarumma, Romagnoli, Caldara, che recupererà e a me è sempre piaciuto, Suso, Cutrone. Se il Milan entra in Champions League arrivando quarto ha vinto lo Scudetto, per quello che mi riguarda. Se la Roma non arriva in Champions, invece, è un fallimento".