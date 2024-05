Il Milan ha perso le ultime due gare casalinghe: non arriva a tre sconfitte di fila in casa dal 2014

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan, che oggi alle 18 sarà impegnato contro il Genoa a San Siro, ha perso le ultime due gare casalinghe in tutte le competizioni (contro la Roma in Europa League e contro l'Inter in campionato) e non arriva a tre sconfitte di fila in casa tra campionato e coppe dal periodo tra febbraio e marzo 2014 (contro Atletico Madrid, Juventus e Parma), sotto la guida di Clarence Seedorf.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 5 maggio 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it